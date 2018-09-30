بالفيديو..عطال يهين نيمار وديابي خلال لقاء البي أس جي

صنع اللاعب الجزائري لفريق نيس الفرنسي يوسف عطال الحدث عبر صفحات التواصل الإجتماعي بعد المراوغة الرائعة أمام اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا وزميله موسى ديابي.

وراوغ عطال اللاعب الفرنسي ديابي عن طريق “الجسر الصغير” خلال اللقاء لذي جمع الفريقين مساء أمس السبت والذي عرف تفوق النادي الباريسي بنتيجة هدفين مقابل صفر.