إجراءات جديدة في منح مشاريع ”أونساج”

أطلقت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، ”اونساج”، رسميا الصيغة الجديدة للتمويل الذاتي والتي سيتم بموجبها السماح للشباب الحائز على المال بخلق مؤسسة مصغرة، الاستفادة من الامتيازات الجبائية والإدارية المطبقة على باقي الشباب.

وأكدت مديرة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ”اونساج”، سميرة جعيدر، أن الوكالة باشرت إجراءات جديدة لمرافقة الشباب ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم في خلق مؤسسة ويشمل هذا الإجراء كافة الأشخاص الذين يمتلكون المال اللازم لتجسيد مشاريعهم وليسوا بحاجة إلى تمويل من البنك، داعية المعنيين إلى التسجيل لدى الوكالة للاستفادة من نفس امتيازات شباب أونساج الجبائية والادارية مقابل تمويل أنفسهم ذاتيا.

وعادت جعيدر في تصريح إعلامي إلى التذكير بمسار”أونساج” منذ نشأتها، حيث اعتمدت في البداية لدى استحداثها سنوات التسعينات على التمويل التام من البنك، ثم انتقلت إلى التمويل المختلط بين البنك وصاحب المشروع، إلى أن شرعت الآن في تبني خطة جديدة تقوم على التمويل الذاتي لصاحب المشروع الذي قد يكون مضطرا فقط إلى التسجيل لدى الوكالة من أجل الاستفادة من التخفيضات والإعفاءات الجبائية وغيرها من الامتيازات التي تمنحها الحكومة لشباب الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ”اونساج” وكذا للاستفادة من خبرة الوكالة ونصائح مستشاريها.

في المقابل، قالت جعيدر إن إحصائيات منح وطلب المشاريع لسنة 2018 ليست جاهزة بعد ولن تكون على طاولتها قبل نهاية السنة، إلا أن الشيء المميز هذا العام ـ حسب تاكيدها ـ يتمثل في إقبال الشباب على مشاريع الفلاحة بالدرجة الأولى والتي باتت تفتك حصة الأسد وهو الأمر الذي اعتبرته مهما ومشجعا، في ظل سعي الحكومة للخروج من عباءة اقتصاد النفط والبحث عن مصادر جديدة لإنعاش الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن ”اونساج” يراهن اليوم على الفلاحة والصناعة والسياحة والرقمنة والمؤسسات الناشئة ستارت آب وكذا الطاقات المتجددة.

وكانت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”اونساج” قد أعلنت عن تجميد تمويل حوالي 64 مشروعا بسبب سياسة التقشف، حيث وضعت قائمة من المشاريع الذين لن تمنح قروضا لإنجازهم وضمت القائمة غالبية النشاطات الأكثر طلبا من طرف الراغبين في الاستفادة من مشاريع الوكالة، خاصة المتعلقة بمشاريع النقل ومختلف الأشغال ومن بين هذه النشاطات كل ما تعلق بالنقل كمركبات السلع ونقل المسافرين والشاحنات بغرف التبريد ووكالات كراء السيارات ووكالات كراء الجرافات والمواد المتعلقة بالأشغال العمومية وقاعات الشاي والمقاهي وباعة المثلجات وشركة سيارات الأجرة ورسكلة البلاستيك.