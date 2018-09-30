جزائري يفوز بالجائزة الكبرى للفنون البلاستيكية بفرنسا

تمكن الفنان التشكيلي الجزائري ماسينيسا تيبلالي من الفوز بالجائزة الكبرى أربوست للفنون البلاستيكية كممثل للجزائر للمرة الثانية في مشواره.

وفي هذا السياق ،كتب وزير الثقافة في تغريدة عبر حسابه على تويتر اليوم، "هنيئا للفنان التشكيلي، الكاتب المبدع #ماسينيسا تيبلالي فوزه بالجائزة الكبرى أربوست arbustes# بمدينة مانت جولي، للمرة الثانية، ممثلا للجزائر".

وأضاف ميهوبي "وبهذه الجائزة يكون ماسينيسا قد فرض نفسه كفارس رهان حقيقي، لا يخرج من السباق إلا منتصرا. برافو ابن بجاية الرائع.نحن فخورون بك.."

وتقام هذه المسابقة سنويا بمدينة مانت جولي الفرنسية، ويشارك فيها فنانون من مختلف دول العالم.