«مواقع منافسة تعطي للجزائريين معلومات خاطئة عن توقعات حالة الطقس»

رد الديوان الوطني للأرصاد الجوية على تصريحات المدير المركزي بوزارة الداخلية إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي ضربت عددا من الولايات الشرقية على غرار تبسة وقسنطينة والذي كان قد حمل من خلالها الديوان مسؤولية الفيضانات بسبب ما سماه سوء تقدير مصالح الأرصاد الجوية للوضع الجوي بدقة وإصدار مناشير عن الطقس غير دقيقة. وفي هذا الصدد حذرت المكلفة بالإعلام لدى الديوان الوطني للأرصاد الجوية «هوارية بن رقطة» أمس الأحد من «تفريخ» مواقع منافسة للديوان تعطي معلومات خاطئة.مؤكدة بأن الديوان يعد توقعاته للأحوال الجوية وفق معايير دولية وباستعمال وسائل تكنولوجية تمكن من الوصول إلى نسبة دقة تقارب 80 بالمائة .كما أشارت ذات المسؤولة بأن مصالح الأرصاد الجوية أدت كعادتها دورها كاملا حيث قامت بالمتابعة المستمرة للطقس وما شهدته المناطق الشرقية مؤخرا كان نتيجة تسلسل خلايا رعدية جد نشطة وغير متعود عليها في شهر سبتمبر وسببها الكتل الهوائية الساخنة التي شهدها فصل الصيف والتي أدت إلى تسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة القصوى بالجزائر خلال الشهر الماضي لم تسجل منذ سنة 1940. وأعلنت عن حرص الديوان على إيصال المعلومة لأي مواطن وفي أية منطقة من الوطن ولهذا الشأن قام بإنشاء الموقع الإلكتروني للأرصاد، الجوية الذي يتضمن خريطة التوقعات العادية اليومية لـ 48 ولاية بما في ذلك درجات الحرارة القصوى والدنيا والآنية ونسبة الرطوبة وسرعة واتجاه الرياح وحالة السماء وذلك كل 6 ساعات، كما تم وضع خريطة اليقظة مرفوقة بالنشرات الخاصة. كما يشمل الموقع على توقعات آنية وموسمية حيث سيتم في الأيام المقبلة نشر التوقعات الجوية بالنسبة لفصل الشتاء المقبل وقد تم تبسيط المعلومات العلمية ليفهمها كل المواطنين.