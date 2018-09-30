دخول إجراءات جديدة في منح مشاريع «أونساج» حيز التنفيذ

راسلت المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب» أونساج» مدراء وكالاتها الولائية الموزعين عبر مختلف ولايات الوطن على غرار ولاية عنابة من أجل الشروع في إطلاق رسميا الصيغة الجديدة للتمويل الذاتي والتي سيتم بموجبها السماح للشباب الحائز على المال خلق مؤسسات مصغرة للاستفادة من الامتيازات الجبائية والإدارية المطبقة على باقي المستفيدين من التمويل الثلاثي المعمول به من سنوات التسعينات وذلك بداية من مطلع الأسبوع الجاري. وحسب مصادرنا فإن المديرية العامة قامت بتوجيه تعليمة إلى المدراء الولائيين يوم الخميس الفارط من أجل الشروع في تبني خطة جديدة تقوم على التمويل الذاتي لأصحاب المشروع الذي قد يكون مضطرا فقط إلى التسجيل لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من اجل الاستفادة من التخفيضات والإعفاءات الجبائية وغيرها من الامتيازات التي تمنحها الحكومة لشباب «أونساج» والاستفادة أيضا من خبرة ونصائح مستشاري الوكالة بالولايات، يذكر أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تجميد تمويل 64 مشروعا بسبب التقشف حيث وضعت قائمة من المشاريع التي لن تمنح قروضا لإنجازهم وضمت القائمة كل ما تعلق بالنقل كمركبات السلع ونقل المسافرين والشاحنات بغرف التبريد ووكالات كراء السيارات وكالات كراء الجرافات والمواد المتعلقة بالأشغال العمومية وقاعة شاي ومقهى وباعة المثلجات وشركة سيارات الأجرة ورسكلة البلاستيك ومخبزة وبائع مرطبات ومحل غسل الملابس وصيدلية وجمع الألبان وصنع البسكويت وآلة خلط الإسمنت والمطاعم المتحركة والمطاعم ومحلات الإطعام السريع ومخبر الصور وآلات ومعدات الخياطة بائع المجوهرات ووكالات الاتصال والإشهار.