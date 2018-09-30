إقبال كبير على معرض العسل بحديقة الحرية

شهد معرض العسل بحديقة الحرية إقبالا كبيرا من طرف المواطنين لشراء العسل الحر بمختلف أنواعه وكذا بعض المنتوجات المصنوعة من العسل كالصابون والكريمات والشامبو حيث أن زوار المعرض يجدون أنواعا مختلفة من العسل كالعسل الجبلي وعسل السدرة وعسل مختلف الأزهار وعسل الكاليتوس إلى جانب أن العسل الحر له فوائد عديدة إلى جانب بيع الشهدة وحبوب الطلع التي تفيد العديد من الأمراض كمرض فقر الدم وانتفاخ الكولون، كما أن هذا المعرض فرصة للمستهلك للتعرف على مختلف أنواع العسل الحر بأسعار معقولة وبحسب الميزانية فهناك علب صغيرة أي بحسب الإمكانيات وليس اقتناء لترا أو كيلوغراما بسعر باهض كما أن المعرض فرصة للنحالين ومربي النحل لتسويق منتوجاتهم المعرض عرف حركية من طرف الزوار الذين جابوا كل المعرض بغرض اقتناء حاجياتهم من العسل. وللإشارة فإن المعرض الوطني قد نظم من طرف الجمعية الوطنية للتراث والتنمية البشرية بعنابة وبمشاركة العديد من الناشطين في ميدان تربية النحل من مختلف ولايات الوطن على غرار تيبازة وبومرداس وبرج بوعريريج وعنابة والبويرة خاصة أن العسل هذا العام قد عرف تراجعا في المنتوج بسبب بعض المشاكل مما ساهم في ارتفاع أسعاره بالأسواق وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء أين يكثر استهلاك العسل للوقاية من الأمراض كالأنفلونزا والزكام وغيرها من الأمراض.