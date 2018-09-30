فنزويلا تتهم فرنسا بالعمل على "تغيير النظام بالقوة"

اتهمت فنزويلا الأحد فرنسا بالعمل على "تغيير النظام بالقوة" في كراكاس عبر دعم مبادرة ست دول تطالب بتحقيق للمحكمة الجنائية الدولية حول احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هذا البلد.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية "تعبر فنزويلا عن رفضها الشديد لموقف حكومة الجمهورية الفرنسية الداعم للمبادرة المغرضة من قبل مجموعة من الحكومات التي تعمل على استخدام المنظمات الدولية لتغيير الحكومة بالقوة". واعتبر البيان ان "الهدف من مهاجمة فنزويلا بخلفية شعبوية هو العمل على تحسين صورة" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكانت الرئاسة الفرنسية اعلنت السبت دعمها للمبادرة التي اتخذتها الأربعاء الماضي في مقر الامم المتحدة كندا مع خمس دول أمريكية لاتينية، وتقضي بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية باجراء تحقيق لكشف ما إذا كانت السلطات الفنزويلية مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية.