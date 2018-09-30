حمس “تستفتي” المواطنين حول الرئاسيات

أعلنت حركة مجتمع السلم، الأحد، عن شروعها في استبيان الكتروني بشان رئاسيات 2019، موجه للمناضلين والمتعاطفين والمواطنين لمعرفة توجهاتهم إزاء هذا الموعد.

ونشرت الحركة بيان جاء فيه “إعتبارا لأهمية معرفة رأي المواطن والمناضل والمتعاطف في بناء المواقف واتخاذ القرارات.. تقدم لك حركة مجتمع السلم – حمس- هذا الاستبيان من أجل معرفة رأيك في عديد القضايا المتعلقة بالوطن والمجتمع والحركة وهي مهتمة جدا برأيك”.

وأضاف “لذلك ندعوك للإجابة على هذه الأسئلة إسهاما منك في توجيه الحركة لخدمة الوطن و المواطن”.

وتضمن الاستبيان أسئلة متنوعة بعضها شخصية حول المشاركين فيه وأخرى تخص توجهات المواطنين عشية هذا الموعد الانتخابي.

وتريد الحركة من خلال هذا الاستبيان معرفة موقف المشاركين فيه من طريقة تعاملها مع الاقتراع الرئاسي، سواء بالمشاركة عن طريق مرشحها آو دعم مرشح توافقي وحتى المقاطعة في حال تأكد خيار العهدة الخامسة.