أدعوكم إلى مضاعفة اليقظة وإدراك الأبعاد الحقيقية لنجاح مهامكم

دعا نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الأحد، أفراد الناحية العسكرية الرابعة بورقلة إلى مضاعفة اليقظة والتركيز على كسب عوامل التمرس القتالي والعملياتي من خلال التطبيق الصارم لبرامج التحضير القتالي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع، بأن الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش، شرع الأحد، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، حيث سيشرف على تنفيذ تمارين تكتيكية بيانية بالذخيرة الحية “عاصفة 2018″، على مستوى القطاع العملياتي جنوب-شرق جانات، والقطاع العملياتي شمال- شرق إن أمناس.

بداية الزيارة، يضيف البيان، الذي تسلمت “الشروق” نسخة منه، كانت من القطاع العملياتي جنوب- شرق جانات، استمع الفريق إلى عرض قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء حسان علايمية الذي قدم الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه، فضلا عن عرض قائد القطاع العملياتي جنوب- شرق جانات وعروض مختلف السلاسل القيادية، حيث أسدى الفريق جملة من التوجيهات ذات الطابع العملياتي، مؤكدا أمام قيادة وأركان وإطارات الناحية، أن الزيارة تكتسي أهميتها الخاصة لأنها تتزامن مع انطلاق سنة التحضير القتالي 2018/2019 التي ستحمل في طياتها دون شك مكاسب تطويرية وتحضيرية نوعية تضفي على مجهود الجيش الوطني الشعبي بصمة جديدة أخرى من بصمات تعزيز قدرات قواتنا المسلحة”.

كما أكد الفريق حرصه الشديد على حضور وتقييم مثل هذه التمارين البيانية والاختيارية بالذخيرة الحية، التي تجرى على مستوى كافة النواحي العسكرية، هذه التمارين التي تعد معيارا حقيقيا لتقييم مستوى القدرات القتالية لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، كما تعتبر علامة من علامات النضج التكويني والتدريبي والتحضيري، الذي أضحى يتميز به المسار التطويري للجيش الوطني الشعبي يؤكد ـ البيان ذاته ـ.

ودعا قايد صالح أفراد الجيش إلى مضاعفة اليقظة والتركيز على كسب عوامل التمرس القتالي والعملياتي من خلال التطبيق الصارم لبرامج التحضير القتالي.