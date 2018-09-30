الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي لم يفرج عن قوائم الماستر!

لم تفرج بعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قوائم المقبولين في طور الماستر والتوجيهات عبر الموقع الإلكتروني المخصّص لذلك على الرغم من مضيّ حوالي شهر على الدخول الجامعي، ممّا قد يؤثرّ على عملية التسجيلات البيداغوجية ويؤخّر انطلاق الدراسة.

يترقّب حملة شهادات الليسانس المترشحون للدراسة في طور الماستر، الإفراج عن قوائم المقبولين والتوجيهات في مختلف التخصّصات المتاحة، حيث أدرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات رقمية تلزم الراغبين في الدراسة في الماستر للتسجيل الإلكترونية على مستوى الأرضية المخصّصة لذلك، ووضعت رزنامة لذلك بداية بالتسجيلات التي كانت في شهر جويلية الفارط، فيما لم يتّم الإعلان عن نتائج الانتقاء والتوجيه على الرغم من انقضاء شهر سبتمبر ومرور حوالي شهر على الدخول الجامعي.

وحسب ما أفاد به مترشحون فإنّ الدخول إلى الموقع الإلكتروني غير متاح منذ أسابيع وبالتالي لا يمكنهم الإطلاع على النتائج، بينما تمّ تداول معلومات على مستوى المؤسسات الجامعية بخصوص تحميل كلّ جامعة للنتائج والإعلان عنها ورقيا بالفضاءات الجامعية، وهو ما لم يحدث على مستوى أغلب الجامعات، فيما تروج معلومات أخرى إلى إمكانية العودة إلى الطريقة التقليدية والقيام بعملية التوجيه كما في السابق بسبب مشكل تقني في الموقع الإلكتروني وهو ما لم تؤكّده ولم تنفه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويبقى المهتمون بالدراسة في الماستر يتردّدون تارة على الموقع الإلكتروني ومرّات على المؤسّسات الجامعية للإطّلاع على المستجدّات، ونظرا لهذه الحيثيات فإنّ الدراسة بالنسبة لطلبة سنة 1 ماستر لم تنطلق بعد على مستوى أغلب جامعات الوطن، على الرغم من مراسلة الوزارة تؤكّد الانطلاق الرسمي في المحاضرات والتطبيقات في 16 سبتمبر.

ويخشى المترشّحون تداعيات أخرى مرتبطة بالإيواء على مستوى الإقامات الجامعية، إذ لم يتعرّفوا بعد على الجامعات التي يمكن أن يدرسوا فيها وبالتالي لم يتمكنّوا من التسجيل للاستفادة من الخدمات الجامعية، ويلف موضوع الإفراج عن قوائم الماستر غموض كبير وسط تطمينات من قبل الهيئات الإدارية والتنظيمات الطلابية بأنّ النتائج سيعلن عنها قريبا.