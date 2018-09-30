أمل سكيكدة يمثل الجزائر في البطولة العربية لكرة اليد

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد عن مشاركة نادي أمل سكيكدة “JSES” في بطولة فيصل بن فهد العربية للأندية البطلة والتي ستجري فعالياتها في مدينة الإسكندرية بمصر في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 25 أكتوبر، وسيمثل “السكيكدية” الجزائر في الطبعة 34 من المنافسة العربية حيث سيحاولون تشريف “الكرة الصغيرة” في هذه الخرجة، وقد توج نادي أمل سكيكدة مؤخرا بالدورة الودية الوطنية لكرة اليد التي جرت فعالياتها بولاية ميلة بعد فوزهم على نادي برج بوعريريج في المقابلة النهائية.