سكيكدة : نفوق كمية من الأسماك بسد زردازة

علم تلفزيون النهار أنه تم تسجيل نفوق كمية من الأسماك على مستوى سد زردازة ببلدية زردازة جنوب ولاية سكيكدة، وهي الظاهرة التي أثارت الدهشة لدى السكان المحاذيين للسد وكذا المختصين في البيئة.

المصادر التي أوردت الخبر قالت بأن مدير السد الذي تفاجأ بهذه الظاهرة أعلم مديرية الري ومديرية البيئة لأجل التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

سيما وان السد حتى حين وصل منسوب الماء به إلى ادني مستوياته بداية السنة لم يشهد مثل هذه للظاهرة

هذا ومن المنتظر أن يتم إرسال لجنة تتكون من عدة مصالح كالري البيئة الصيد البحري وحتى الحماية المدنية لأجل تحديد أسباب نفوق هذه الكمية واتخاذ الإجراءات اللازمة.