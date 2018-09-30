براهيمي خارج حسابات “الأفضل” في الدوري البرتغالي

فشل ياسين براهيمي، نجم فريق بورتو ومنتخب الجزائر، في منافسة نجوم الدوري البرتغالي في تصنيفات الأفضل، وذلك وفقا لإحصاءات وأرقام “هوسكورد”، الموقع المختص في متابعة دوريات أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وحلّ الجناج الجزائري الطائر في المركز الـ26 في الترتيب الخاص بأفضل الهدّافين برصيد هدفين فقط، كما لم يتم تصنيفه في الترتيب الخاص بأفضل صانعي الأهداف باعتباره لم يهد أي تمريرة حاسمة لزملائه منذ بداية الموسم الحالي.

من جهة أخرى، احتل براهيمي المركز الـ18 في الترتيب الخاص بأفضل المراوغين بمعدل 1.2 مراوغة ناجحة منذ بداية الموسم، فضلا عن المركز الـ71 في الترتيب الخاص بأصحاب التمريرات المؤثرة.

هذا التراجع في أداء براهيمي انعكس بشكل مباشر على مكانته في ترتيب أفضل اللاعبين في الدوري البرتغالي، حيث حل في المركز الـ34 بمعدل 7.17 من 10، على بعد 1.09 نقطة من المتصدر دييجو سوزا، نجم سبورتنغ براغا.

ومن الواضح أن ياسين براهيمي فقد تركيزه في الموسم الحالي بسبب عدم وضوح الرؤية بخصوص مستقبله ما بين البقاء في بورتو أو الرحيل عنه في صفقة انتقال حر لناد آخر في شهر جوان المقبل.