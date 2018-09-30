ليسيا بودرسة تتوّج بالبطولة العالمية للملاكمة

توّجت الملاكمة الفرانكو-جزائرية ليسيا بودرسة بلقب العالمي للملاكمة في وزن الريشة، في البطولة الدولية للعبة التي جرت بليل الفرنسية.

وفازت بطلة فرنسا في 2016 وأوروبا في 2017 بـ6 منازلة، حيث حققت الحزام واللقب العالمي لوزن الريشة الخفيفة (58.9 كيلوغرام).

بعد إطاحتها لمنافستها حسنة ريكيتش من البوسنة والهرسك، التي لم تستطع التصدي لليسيا التي كانت الأقوى بدنيا وتكتيكيا رغم أن تجربتها الاحترافية قصيرة.

وخلال الإحتفالها بالإنجازها المحقق رفعت بودرسة العلم الجزائري في إشارة لأصولها، ومعروف أنها متعلقة بشكل الكبير بالجزائر.