الروائي الصيني “مو يان” صاحب جائزة “نوبل” ضيف الصالون الدولي للكتاب

سيشهد الصالون الدولي للكتاب “سيلا” هذه السنة حدثا ثقافيا متميزا يتمثّل في حضور ومشاركة الحائز على جائزة نوبل للآداب 2012 الروائي الصيني “ذمو يان”،

ضمن الوفد الثقافي الصيني الذي يتجاوز عدده 150 عضوا، كون الصين ضيف شرف الطبعة 23 لـ”سيلا”.

وسيلقي “مويان” محاضرة في الصالون، ويحظى بتكريم خاص، حسبما كشفه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في تغريدة له.وتأتي مشاركة مو يان في صالون الجزائر الدولي للكتاب، وهي الأولى له لبلد عربي، تعزيزا للعلاقات التاريخية المتينة بين الصين والجزائر،

حيث يحيي البلدان الذكرى 60 لإرساء هذه العلاقات، وعرفانا بمكانة الثقافة الجزائرية وحضورها في العالم، يضيف ميهوبي.

ويعد “مو يان” أول كاتب صيني ينال جائزة “نوبل” للآداب.

سيشهد الصالون الدولي للكتاب sila هذه السنة حدثا ثقافيا متميزا يتمثّل في حضور ومشاركة الحائز على جائزة نوبل للآداب 2012 الروائي الصيني مو يان #Mo Yan، ضمن الوفد الثقافي الصيني الذي يتجاوز عدده 150 عضوا، كون الصين ضيف شرف الطبعة 23.

مو يان سيلقي محاضرة في الصالون، ويحظى بتكريم خاص. pic.twitter.com/xr70y9ZjCl — azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) 30 septembre 2018