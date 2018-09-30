مساهل غدا في جونيف للمشاركة في الدورة الـ69 للجنة شؤون اللاجئين

يشارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، يوم غد الإثنين بجنيف سويسرا، في الدورة الـ69 للجنة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وحسب موقع الوزارة ستتناول هذه الدورة تقارير أشغال اللجنة حول الحماية الدولية والجوانب المالية والعملياتية المرتبطة بمسألة اللاجئين والنازحين.

كما ستسمح ذات الدورة للوزراء المشاركين، بتقاسم أرائهم حول تسيير إشكالية اللاجئين والنازحين.

وأشار نفس المصدر أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه خلال الإجتماع سيكون له لقاء مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيلبيو غراندي.