هذا هو السبب وراء أزمة فيغولي مع غلطة سراي

عاش النجم الجزائري سفيان فيغولي أوقاتا عصيبة مع فريقه غلطة سراي التركي، منذ الصيف الماضي حتى بداية الموسم الكروي الحالي، حيث تحوّل فجأة من لاعب أساسي في صفوف الفريق إلى لاعب احتياطي، بل غير مرغوب فيه تماماً من طرف إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة المدير الفني المخضرم، فاتح تيريم.

وانتشرت أنباء عن أن ابتعاد فيغولي عن فريق غلطة سراي كان لأسباب فنية متعلقة بوزنه الزائد وتراجع مستواه منذ الموسم الماضي، رغم مساهمته في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي الممتاز، والمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. لكن وسائل إعلام تركية كشفت عن السبب الرئيسي للأزمة المفاجئة التي اندلعت بين النجم الجزائري وإدارة فريقه وجهازه الفني، حيثُ أكدت أن السبب غير رياضي وإنما مالي.

ووفقاً لجريدة العربي الجديد، فإن الأزمة في الحقيقة اندلعت بين إدارة غلطة سراي ووكيل أعمال النجم الجزائري، عنتر حبيب، ذي الأصول التونسية، ودفع فيغولي ثمنها، إذ أن المصادر أشارت إلى أن وكيل أعمال اللاعب الجزائري ما زال يطالب، حتى الآن، إدارة النادي التركي بمنحه مبلغ 1.9 مليون يورو، ويتمثل هذا المبلغ بكونه عمولة من صفقة تحويل سفيان فيغولي من ويستهام يونايتد الإنكليزي إلى العملاق التركي، في صيف العام الماضي، والتي بلغت 4.5 ملايين يورو، وبعقد يمتد لـ5 سنوات.

وأوضحت المصادر عينها، أن وكيل أعمال فيغولي دخل في أزمة شديدة مع إدارة غلطة سراي وهدد بإيداع شكوى لدى الهيئات المختصة، ومنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأضافت نفس المصادر أن ما قام به وكيل أعمال فيغولي جعله يعيش تحت ضغط رهيب، وهو ما دفع إدارة الفريق التركي إلى استبعاد اللاعب من مخططات الجهاز الفني للفريق الأول، كما أنها كانت قد قررت بيعه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من دون أن تتمكن من ذلك في ظل إصرار اللاعب على البقاء.

وبالفعل، فقد هدأت الأزمة بين فيغولي وإدارة فريقه، حيث قام المدير الفني فاتح تيريم بإعادته إلى الفريق الأول، ومنحه مكانة في التشكيل الأساسي، الذي خاض، الجمعة، مباراة الجولة السابعة من الدوري التركي الممتاز، أمام نادي ايرزروم سبور، حيث فاز رفقاء فيغولي بالمباراة بهدف بدون رد، وغادر اللاعب الجزائري أرض الملعب في الدقيقة الـ82.

وهي المباراة الأولى في الدوري التي يلعبها فيغولي كأساسي، إلى جانب مشاركته أساسياً أيضاً في لقاء السوبر التركي، قبل انطلاق الموسم الحالي، والتي خسرها الفريق أمام أخيسيار سبور، في شهر أوت الماضي.