إيداع نائب رئيس بلدية “المنصورة” الحبس بتهمة التزوير بغرداية

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة متليلي نائب رئيس بلدية المنصورة السجن المؤقت بتهمة التزوير وإستعمال المزور فيما إستفاد كل من الكاتب العام للبلدية ومتصرف إداري من الرقابة القضائية بتهمة عدم التبليغ .

تفاصيل القضية تعود الى ورود معلومات لذى مصالح الدرك الوطني حول قيام نائب رئيس بلدية المنصورة بنقل ملكية سيارة وتسوية وثائقها بالرغم من انها ملك اخيه الموجود بالسجن المؤقت،

حيث قام بالإمضاء والبصم مكانه وإستخراج البطاقة الرمادية باسمه وبدون أي توكيل لتفتح مصالح الدرك الوطني تحقيق في القضية

ويتم إثبات الفعل بعد الخبرة التى قامت بها مصالح الدرك الوطني للإمضاء والبصمة،

أين تم سماع المتهم الرئيسي وكل من الكاتب العام للبلدية ومتصرف ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لذى محكمة متليلي الذي أحالهم على قاضي التحقيق في نفس المحكمة

فيما قامت النيابة بإبلاغ والي ولاية غرداية بالمتابعة القضائية ضد النائب البلدي حيث تم القيام بإجراء الفصل من منصب منتخب بالبلدية في إنتظار تعويضه بنائب من نفس القائمة.