سكيكدة : القبض على قاتل لاعب كرة القدم بحمادي كرومة على الحدود المغربية

علم تلفزيون النهار بأن مصالح الأمن تمكنت، اليوم، من توقف قاتل لاعب كرة القدم ببلدية حمادي كرومة منتصف الشهر الجاري، على الحدود الجزائرية المغربية.

وحسب ما توفر من معلومات المعني المسمى ” ل ، ف ” تم توقيفه اثر التعرف عليه من خلال مذكرة البحث الصادرة في حقه بعد الجريمة.

وهذا بعد تعرضه لعدة طعنات على أجزاء متفرقة من جسمه من قبل شاب آخر من نفس البلدية “ف .ل” .

الجريمة وقعت أمام المركز الثقافي للبلدي لحمادي كرومة على إثر شجار بين للضحية والقاتل على خلفية شجار سابق بينهما.

ليمتد لحد التهديد بالقتل ماجعل الضحية يختبا لعدة أيام يدكر أن المتهم لادى بالفرار بعد إقدامه على هده الجريمة لعدة أيام.