بالفيديو..وهران تحتضن فعاليات الأيام العلمية في مجال الصيادلة

حتضنت ولاية وهران،تظاهرة فعاليات الأيام العلمية في مجال الصيادلة ،في طبعتها الأولى و المنظمة من قبل مؤسسة “غاية بوتنيكا”المتخصصة في لإعلام والإتصال.

وذلك بمساهمة نقابة الصيادلة، و التي تضم يومين بمشاركة 20 عارض، والتي تهدف إلى توفير مساحة لتبادل وتعاون مابين أكبر شركات الأدوية الجزائرية و الصيادلة لتعزيز المبيعات المنتوجات الصيادلية .

وفي السياق قالت مريم طالبي ممثلة لمؤسسة “غاية بوتنيك” في تصريح لقناة النهار ،أن هذه الطبعة المنظمة من طرف الشركة المتخصصة في الإعلام والاتصال ، أسست من طرف مجموعة من الشباب وهم صيادلة خواص .