برد شديد وأمواج تصل إلى 3 أمتار في الشمال

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من أمواج عالية، وموجة برد شديدة، ستمس المناطق الشرقية والساحلية.

وأوضحت المكلّفة بالإعلام في المصلحة، هوارية بن رقطة، أن ابتداء من ليلة الإثنين، إلى الثلاثاء، ستشهد حالة الطقس تغيير شامل.

وأضافت بن رقطة في مكالمة هاتفية مع النهار، أن هناك أول تسرب للهواء بارد سوف يمس المناطق الشمالية، خاصة الشرقية.

وقالت المتحدثة، إن الساحل الاوسط والشرقية، ستشهد أمطار رعدية مرفوقة برياح قوية، ينجم عنها بحر هائج جدا.

وأشارت بن رقطة، إلى أن أمواج البحر، ستكون من مترين إلى 3 أمتار على السواحل الشرقية.