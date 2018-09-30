المغرب: تفاصيل عن مقتل المهاجرة

أكد مصدر عسكري، أمس السبت، أن المهاجرين المغاربة الذين جرحوا برصاص البحرية المغربية يوم الثلاثاء الماضي، على زورق سريع "غو فاست" قبالة سواحل المملكة كانوا مختبئين تحت غطاء.

وكان مقتل الطالبة تبلغ من العمر الـ 22 عاما، برصاص البحرية الملكية المغربية على متن مركب يستقله مهاجرون في طريقه لاسبانيا، أثار استياء في المغرب. وأصيب ثلاثة ركاب آخرين تتراوح أعمارهم بين عشرين وثلاثين عاما خلال الحادثة التي وقعت قبالة سواحل فنيدق في البحر المتوسط.

وقال المصدر العسكري، إن الزورق الذي رصدته سفينة مراقبة اتخذ "موقفا عدوانيا" وقام "بمناورات خطيرة وصلت إلى حد افتعال اصطدام تم تجنبه في اللحظة الأخيرة".

وتابع، أن مناورات الزورق، جعلته في مرمى نيران سفينة المراقبة المغربية، ما أدى إلى جرح بعض ركابه".

وأشار إلى أن اثنين من خفر السواحل أطلقا النار لأن زوارق "غو فاست" المزودة بمحركات قوية وتستخدم لتهريب المخدرات، أنهما لم يريا المهاجرين السريين الذين كانوا مختبئن تحت الغطاء.

وذكرت السلطات المغربية أنه تم توقيف قائد الزورق وأعلنت عن فتح تحقيق في الحادث.