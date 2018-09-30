بالفيديو..بطاقة خاصة للمتبرعين بأعضائهم بعد وفاتهم

قامت جمعية التبرع بالأعضاء “بيلوبا”، بإصدار بطاقة خاصة للمتبرعين بأعضائهم بعد وفاتهم.

من جهتها قال نائبة رئيسة الجمعية إيمان سوفلي في تصريح لقناة النهار، أن هذه البطاقة ليس لها أي قيمة قانونية.

وإنما هذه البطاقة هي فقط للتعبير عن إرادة الشخص في التبرع بأعضائه بعد الوفاة.

لكن تبقى عملية نزع الأعضاء رغم البطاقة متوقفة على موافقة عائلة الشخص.

وفي نفس السياق، ستعتمد الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء على سجل وطني لتحديد المتبرعين بأعضائهم عند وفاتهم أو الرافضين.