مشروع لإنشاء وحدة تابعة لمعهد باستور بورقلة

تم اختيار مبنى في طور استكمال الأشغال بولاية ورقلة من أجل إنشاء وحدة تابعة لمعهد باستور لاستخلاص سم العقارب وتحضيره، وتأتي هذه العملية التي أشرف عليها إطارات من وزارة الصحة والسكان واللجنة الوطنية لمكافحة التسمم العقربي، بعد جلسة العمل التي انعقدت أشغالها نهاية الأسبوع المنقضي بمقر الولاية خصصت لمناقشة ظاهرة التسمم العقربي بالمنطقة والتفكير في الآليات والميكانيزمات الرامية إلى مكافحتها حيث تم التأكيد على ضرورة فتح وحدة تابعة لمعهد باستور بالمنطقة.

وتتمثل مهام هذه الوحدة الجديدة في المرحلة الأولى على استخلاص السم من العقارب المجمعة وتحضيره قبل نقله إلى معهد باستور بالجزائر العاصمة للخضوع للمراحل الأخرى لإنتاج المصل الخاص بمكافحة التسمّم العقربي.

حيث تم تعريف مجمعي العقارب بأنواع العقارب في الجزائر بشكل عام وفي منطقة ورقلة خصوصا وتحيين معارفهم فيما تعلق بكيفيات جمع العقارب واطلاعهم على مختلف المعدات والوسائل التي تسهل العملية وتضمن سلامتهم من أي أخطار محتملة بالإضافة إلى الأوقات المخصصة للجمع وغيرها .

ودعا عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التسمّم العقربي إلى ضرورة التنسيق بين هذه الجمعيات والمجمعين والسلطات العمومية من أجل تفعيل هذه العملية التي تعد “أساسية” و”محورية” في التقليص من حالات التسمّم العقربي بالمنطقة إلى جانب أخذ التجربة من ولايات مجاورة على غرار جمعية من ولاية البيض تمكنت من جمع 15 ألف عقرب في مدة شهر واحد فقط، كما يجب تلقين تلاميذ المدارس ثقافة العقرب كون أن 60 من المائة من التسممات العقربية تصيب الأطفال.

ومعلوم أن ولاية ورقلة تضم 7 أنواع من العقارب وهو يعد مؤشرا “خطيرا” يستدعي ضرورة تشجيع عمل الجمعيات والعمل على إيجاد ناشطين في هذا المجال.