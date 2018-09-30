بالفيديو..شلل في حركة “الترامواي” بالعاصمة

عرفت حركة “الترامواي” صبيحة اليوم الأحد، شلل تام بالعاصمة.

وحسب شهود عيان، شركة “سيترام” لم تخبر المواطنين بتوقف”الترامواي”،خاصة اليوم هو أول أيام الأسبوع،ما أدى بالمواطنين للتأخر على مناصب عملهم.

هذا ولم تضمن شركة “سيترام” الحد الأدنى للخدمة، ما أدى إلى تجمع عدد كبير للمواطنين على مستوى محطات “الترامواي”.

وعلى خلفية هذا الشلل، وفّرت شركة”إيتوزا”حافلات تابعة لها، لضمان الخدمة وتخفيف معانات المواطنين، الذين تعودوا على استعمال هذه الوسيلة للنقل.