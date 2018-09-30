ريال مدريد يستقبل عهد التميمي وغضب في اسرائيل

استقبل نادي ريال مدريد عهد التميمي، الشابة الفلسطينية التي تحوّلت إلى رمز للمقاومة الفلسطينية للاحتلال، حيث تزور إسبانيا هذا الأسبوع مع عائلتها للمشاركة في عدة نشاطات اجتماعية وسياسية، بحسب صحيفة لقدس العربي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية فقد تم إهداء التميمي قميصا للنادي يحمل اسمها والرقم تسعة، والتقاط صور لها مع النجم السابق للنادي ومدير العلاقات المؤسسية فيه إيميليو بوتراغوينيو.

وواجه الريال انتقادات حادة من قبل سفير الدولة العبرية في اسبانيا، ومسؤول اسرائيلي آخر، بعد هذا الاستقبال،.

وكتب السفير الإسرائيلي في إسبانيا دانيال كوتنر على تويتر أن “عهد التميمي لا تناضل من أجل السلام، إنها تدافع عن العنف والإرهاب، والمؤسسات التي استقبلتها واحتفت بها شجعت بصورة غير مباشرة العدوان وليس الحوار والتفاهم اللذين نحتاج إليهما”.

من جهته وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون الاستقبال الذي خص به النادي الإسباني على ما يبدو الشابة الفلسطينية بالـ”مخزي” واصفا عهد التميمي بأنها “إرهابية تحض على الكراهية والعنف”.