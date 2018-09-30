“مانشستر يونايتد” يبدأ مفاوضاته مع “زيدان” !

شفت المصادر الصحفية البريطانية، أن إدارة “مانشستر يونايتد” قد بدأت مفاوضاتها مع مدرب “ريال مدريد” السابق “زين الدين زيدان” لخلاف “مورينيو”.

“السبيشال وان” يتجه بخطوات ثابتة للرحيل عن قلعة “الأولترافورد”، بسبب سوء النتائج وأيضا للخلاف الكبير بينه وبين نجوم الفريق أبرزهم “بوغبا”.

ولا يزال المدرب البرتغالي يبحث عن التوليفة المناسبة له، رغم أنه فاز بالألقاب مع اليونايتد خاصة وأنه عاد بـ “الشياطين الحمر” للمشاركة في دوري الأبطال.

من جهة أخرى، ترى جماهير “اليونايتد” أن حقبة “مورينيو” انتهت وعليه إيجاد “فلسفة” جديدة في التدريب حتى يتألق مثلما كان عليه الحال دائما.

في نفس السياق، وحسب ما نشرته صحيفة “الإكسبريس”، فإن “زيزو” يتعلم اللغة الإنجليزية ويأخذ دروس خاصة.