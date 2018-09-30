“غوارديولا” يُفاجئ محرز بتصريح مثير !

أشاد “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” بنجم الخضر “رياض محرز” الذي تألق بشكل كبير الأسبوع الماضي وحتى في مباراة الأمس في الدوري الإنجليزي.

وكان رياض قد شارك كبديل أمس السبت، لكنه قدم مردود جيد وكان قريبا من تسجيل رابع أهدافه بألوان مانشستر سيتي.

وصرح الفيلسوف الإسباني للصحافة الإنجليزية قائلا: “محرز لم يحتاج للوقت من أجل التأقلم مع طريقة لعب الفريق”.

وأضاف: “لو لاحظتم التربص التحضيري الذي قمنا به في الولايات المتحدة الأمريكية والمباريات التي لعبناها ضد البايرن وليفربول دخلنا بلاعبين شباب لكنه كان مميزا”.

وتابع: “عندما لا يشارك كأساسي فهذا يعني أنني اخترت لاعبين آخرين لا أكثر ولا أقل، لكن في كل مرة يشارك فيها يلعب بطريقة رائعة”.

وختم كلامه: “محرز أتى لمانشستر سيتي من أجل اللعب لسنوات وليس من أجل شهر فقط”.