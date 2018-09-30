الجزائر أول بلد مستورد لبذور البطاطا الهولندية

سفير هولندا يصرّح خلال اختتام فعاليات الصالون الدولي للفلاحة بمستغانم

في اختتام فعاليات الصالون الدولي للفلاحة المنظم بولاية مستغانم، أكد السفير الهولندي على أن الجزائر أول مستورد لبذور البطاطا من بلده هولندا، التي تتحكم في السوق الدولية لذات المنتوج الغذائي واسع الاستهلاك.

حيث يسجل أن ميناء مستغانم يظل المحطة الرئيسية لاستقبال تلك البذور القادمة من موانئ هولندا، إذ تجاوزت الكمية السنة الجارية حوالي 120 ألف قنطار من البذور بشتى أنواعها.

كما استحسن السفير الهولندي بالجزائر، روبير فان أندن، بذات المناسبة الدولية، العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أشاد بحجم المبادلات التجارية، لتبقى الجزائر أول بلد مستورد لبذور البطاطا والمواد الحليبية من هولندا، قبل أمريكا.

مشيرا في ذات الصدد إلى أن قيمة تلك المبادلات فاقت خلال السنة المنقضية 2.5 مليار أورو، بين الصادرات والواردات، فيما يرتقب أن تشهد الحركة التجارية بين البلدين تطورات ملموسة خلال السنوات المقبلة.

فيما تنحصر صادرات الجزائر نحو هولندا في المواد البترولية، على أن يكون التبادل التجاري مستقبلا على نطاق أوسع سيمس عدة قطاعات حساسة، وفق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.