انطلاق موسم العمرة رسميا والوكالات تشرع في إيداع ملفات الاعتماد

الاستعانة بالمقيمين في السعودية للإرشاد الديني ممنوع

الوجبات الجزائرية إلزامية على الوكالات التي توفر خدمة الإعاشة بالبقاع المقدسة

حمّل الديوان الوطني للحج والعمرة الوكالات السياحية مسؤولية التكفل بإجراءات رفع البصمات الوراثية الحيوية للمعتمرين، وذلك خلال إعلانه عن انطلاق موسم العمرة رسميا بإصدار دفتر الشروط المنظم لها، حيث سيكون يوم الثلاثاء المقبل 2 أكتوبر موعد استقبال ملفات الوكالات الراغبة في تأطير المعتمرين للموسم الحالي 1440.

وأعلن الديوان عن انطلاق موسم العمرة بعد تأخره بقرابة شهر كامل عن الافتتاح الرسمي للموسم من قبل السلطات السعودية، والذي كان في الفاتح من شهر محرم هذا العام، أين أكد الديوان بأنه سيتم الشروع في استقبال الملفات الورقية على مستوى مقر الديوان الوطني للحج والعمرة يوم 2 أكتوبر المقبل لدراستها واعتمادها.

وقد احتفظ الديوان الوطني للحج والعمرة هذا الموسم للعام الثالث على التوالي، بعملية الولوج إلى السفارة من دون الوكالات السياحية لأجل التأشير على جوازات المعتمرين.

بعدما كانت كل وكالة تقوم بذلك عن نفسها بناءً على برنامج محدد تضعه السفارة على موقعها يبين موعد كل وكالة لإيداع جوازات سفر مرافقيها للحصول على التأشيرة.

وتضمن دفتر الشروط الذي أطلقه ديوان الحج والعمرة عدة شروط، من بينها منع المتاجرة في جوازات المعتمرين بين الوكالات، كما تحرم كل وكالة من بيع التأشيرات بصيغتها الحرة، بعدما استفحلت هذه الظاهرة كثيرا في السنوات الأخيرة، وبصفة خاصة خلال شهر رمضان.

ومن بين الشروط أيضا، أن يتم ضمان وجبات جزائرية اعتاد عليها المعتمر في بلده، في حال كانت الوكالة من بين الوكالات التي تقدم خدمات الإطعام والإعاشة.

كما سيتم حرمان أي وكالة سياحية من تنظيم الحج والعمرة، مستقبلا في حال قامت بتأطير المعتمرين قبل حصولها على ترخيص من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة.

وسيكون لزاما على الوكالات المعتمدة تجنب العمل مع أي وكيل سعودي في القائمة السوداء، كان قد أخل بالتزاماته مع البعثة الجزائرية للحج أو مع إحدى الوكالات السياحية خلال موسم العمرة.

كما تم منع الاستعانة بأي مرشد ديني من المقيمين في السعودية، حيث فرض دفتر الشروط الاعتماد على مرشد معتمد من قبل الوزارة لتأطير المعتمرين وفق المرجعية الدينية الوطنية.