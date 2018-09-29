حجز 180 عجلة مطاطية بقيمة تفوق المليار سنتيم بتبسة

فتحت الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أول أمس، تحقيقا بعد توقيف قوات الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي شاحنة من نوع isuzu كان في قيادتها شخص يبلغ من العمر 47 سنة محملة بكمية معتبرة من العجلات المطاطية المستوردة يقدر عددها بأكثر من 180 عجلة من مختلف الأحجام و المقاييس تتجاوز قيمتها المالية أكثر من مليار سنتيم ، حيث بعد المراقبة العادية للوثائق تبين أن البضاعة هي ملك لشخص آخر وتفتقر لرخصة التنقل داخل النطاق الجمركي كانت موجهة للتهريب خارج الوطن وعليه تم تحويل الشاحنة إلى مقر أمن الولاية و فتح تحقيق بسماع جميع الأطراف وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام العدالة عن جرم التهريب باستعمال وسيلة نقل.