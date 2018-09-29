كوربيس “متردد” بشأن تدريب المولودية بسبب “أجرته”

أمهل الفرنسي رولان كوربيس، إدارة مولودية الجزائر حتى يوم الاثنين للفصل بشكل نهائي في خوضه تجربة جديدة في الجزائر من بوابة المولودية من عدمه، حيث تجلى ذلك من خلال التغريدة التي نشرها المدرب الفرنسي عبر “تويتر”، والتي أكد بين سطورها أنه لم يقرر بعد إن كان سيشرف على “العميد” أم لا.

ونشر المدرب الأسبق لاتحاد العاصمة، تغريدة على صفحته الرسمية على “تويتر”، وصف فيها الطريقة التي استقبل بها من قبل كافة المسيرين وكذا أنصار المولودية، معبرا عن إعجابه بحفاوة الاستقبال الذي خص به يوم الخميس عندما حل بالجزائر، حيث كتب كوربيس “استقبلت بحفاوة في مولودية الجزائر، الجميع متحمس وشغوف، وسأحسم في قراري خلال 48 ساعة”.

يشار أن كوربيس كان قد تابع المباراة الأخيرة التي أجراها “العميد” أمام الرفاع البحريني في البطولة العربية، على ملعب 5 جويلية الأولمبي، أين تأهل زملاء الحارس شعال إلى الدور الـ 16 من المسابقة العربية من دون إقناع، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي، علما أن المولودية كانت قد فازت في العاصمة البحرينية المنامة بهدفين مقابل واحد.

جدير بذكره، أن محمد حيرش رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر كان قد أكد في وقت سابق أن الإدارة العاصمية اتفقت مع المدرب الفرنسي، رولان كوربيس، على تدريب الفريق، خلفًا لمواطنه برنار كازوني، يبقى فقط الرد النهائي من قبل كوربيس بسبب الراتب الذي سيتقاضاها والذي قد يقارب الـ700 مليون سنتيم.