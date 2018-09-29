أردوغان يفتتح أكبر مسجد في ألمانيا (فيديو)

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، المسجد المركزي بمدينة كولونيا غربي ألمانيا التابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية “ديتيب” (أكبر رابطة إسلامية بالبلاد)، بحسب ما نقلت وكالة الاناضول.وتبلغ مساحة المسجد المركزي في كولونيا 6 آلاف متر مربع، وبني على طراز معماري فريد، وألحق به مجمع يضم مركزًا للتسوق، وقاعة معارض، وأخرى للندوات تتسع لـ600 شخص، وموقفًا للمركبات يتسع لـ120 سيارة، إضافة إلى مكتبة عامة ومكاتب للدراسة.

وقال أردوغان إن الإسلام دين سلام، ولا مكان فيه للإرهاب، مشددا على أنه “لا علاقة لتنظيم داعش والتنظيمات المشابهة له، بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد”.

وأكد أنه على كل مسلم أن يكون على قدر من الوعي، ويتصرف انطلاقا من مفهوم السلام في هذا الإطار.

ولفت أردوغان إلى أن المسجد الذي تم افتتاحه اليوم صرح يمثل رفض الصراع والعداء والإرهاب، معربا عن أمله بأن تسمح السلطات الألمانية بافتتاح مشاريع مماثلة في مدن أخرى.

وشدد على ضرورة إقامة المسلمين علاقاتهم وفق المنهج الذي يدعو إليه الحديث النبوي “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”.

وقال إن توصيفات من قبيل “إسلامي” و”جهادي” تستخدم لربط الإسلام بالإرهاب رغم أن المسلمين هم أكثر ضحايا التنظيمات الإرهابية.