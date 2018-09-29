إلغاء كشف الراتب وشهادة عدم الخضوع للضريبة من ملف منح الطلبة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، السبت، بالجزائر العاصمة أن دائرته الوزارية تنوي في المستقبل القريب تقديم منح للطلبة دون مراعاة الوضعية المادية والمالية لأوليائهم.

وأوضح، حجار، خلال اجتماع مع المنظمات الطلابية المعتمدة، قائلا “ننوي حذف شهادة عدم الخضوع للضريبة المقدمة من طرف مصالح الضرائب وكذا كشف راتب الأولياء من ملف منح الطلبة لتمكين الطالب من الاستفادة من منحة مستقلة عن الوضعية المادية والمالية لوالديه”.

وقال حجار، خلال افتتاح هذا اللقاء الذي جاء بمناسبة الدخول الجامعي 2018-2019 أن “المنحة موجهة للطالب وليس للأولياء ولهذا ننوي في المستقبل حذف شهادة عدم الخضوع للضريبة من ملف المنحة”.

وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع الذي وصفه “بالعادي والمنتظم” أن وزارته اعتادت أن تنظم مثل هذا الاجتماع مع شركائها الاجتماعيين، موضحا أن لقاء اليوم خُصص للمنظمات الطلابية المعتمدة في انتظار عقد اجتماعات مماثلة مع الأساتذة ثم مع عمال القطاع.

وأضاف الوزير أن “هذا النوع من الاجتماعات يسمح لنا بإعداد حصيلة لتقييم الدخول الجامعي من الناحية البيداغوجية إلى جانب التسجيلات والخدمات بهدف تدارك لنقائص وتصحيح الاختلالات”، موضحا أنها “فرصة أيضا للإصغاء لشكاوى وملاحظات ممثلي الطلبة والتطرق إلى البرامج البيداغوجية الخاصة بالسنة المقبلة”.

وفي معرض حديثه عن تسجيلات الحائزين الجدد شهادة البكالوريا اعتبر الوزير أن المعدلات المتحصل عليها في شهادة البكالوريا لهذه السنة مرتفعة مما يفسر تحسن الاختيارات بالنسبة للعديد من الطلبة.

على صعيد آخر، ذكر حجار الجمعيات الطلابية بأن سنة 2019 ستكون “خاصة بالنظر للاستحقاقات” التي ستخوضها البلاد داعيا إياها إلى “المزيد من اليقظة والتبصر في مجال تأطير الحياة الطلابية”.

وأضاف الوزير أنه خلال هذا الاجتماع الذي تواصل في جلسة مغلقة مع 8 جمعيات طلابية أن “الأمر سيتعلق باستحقاق هام، حيث ستقع على عاتقكم مسؤولية باعتباركم مواطنين ونخبة الوطن من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنظيم هذا الموعد في الهدوء وفي ظل روح المسؤولية”.