صفقات صنعت الحدث.. أخرى لم تتم… والخضر “يدفعون الثمن”

يراهن الطاقم الفني للمنتخب الوطني على جاهزية اللاعبين المحترفين الناشطين في مختلف البطولات الأوروبية وحتى الخليجية، وبالمرة السرعة في تأقلمهم موازاة مع الوجه المتباين الذي أبانوا عنه خلال الجولات الأولى من الموسم الكروي الجديد، إضافة إلى الصفقات المالية المهمة التي ميزت الميركاتو الصيفي، التي تصدرتها صفقة انتقال رياض محرز إلى مانشستر سيتي، وكذا سوداني وعطال وسليماني والبقية، والكلام ينطبق على بقية اللاعبين الذين يواصلون التألق، ويعولون على لفت انتباه الناخب الوطني مستقبلا، سواء من المغتربين أم المحترفين الجدد من المنتج المحلي.م يخف الكثير من المتتبعين قلقهم من تأخر جاهزية وبروز اللاعبين المحترفين في مختلف البطولات، وهو الأمر الذي يفرض السرعة في التدارك حتى يكونوا في موقع جيد لمنح الإضافة اللازمة للمنتخب الوطني خلال المواعيد الرسمية المقبلة، بحكم أن تركيبة “الخضر” مشكلة أساسا من لاعبين ينشطون خارج الوطن، وهو الأمر الذي يجعل زملاء محرز أمام حتمية البروز وضمان اللياقة التنافسية اللازمة مع أنديتهم، حتى يكونوا في مستوى متطلبات المنتخب الوطني وتطلعات الجماهير الجزائرية التي تسعى إلى تجاوز صدمة الغياب عن مونديال روسيا، من خلال فتح صفحة جديدة على وقع النتائج الإيجابية، وفي مقدمة ذلك تجاوز الاختبارات المتبقية من تصفيات “كان 2019” بنجاح، في انتظار إعداد العدة لتحديات تصفيات مونديال 2022 بقطر. وقد وقف الكثير على الصعوبات التي صادفت أغلب المحترفين، موازاة مع كثرة التحويلات والانتقالات التي ميزت اللاعبين الجزائريين في مختلف البطولات، وكذا مستجدات بداية الموسم التي لم تكن في صالح البعض منهم، ما يجعل محرز وسليماني وعطال وماندي وبودبوز والبقية أمام تحديات هامة للتأقلم والسرعة في التدارك حتى يكونوا في مستوى طموحات أنديتهم وكذا الناخب الوطني جمال بلماضي.