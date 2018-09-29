شاهدوا: لماذا قررت فعل ذلك؟!
وزيرة الخارجية النمساوية تلقي خطابها بالأمم المتحدة باللغة العربية!
في واقعة قد تبدو غريبة افتتحت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت 29 سبتمبر/أيلول 2018، باللغة العربية. وقالت الوزيرة النمساوية إنها تعلمت اللغة العربية في مركز الأمم المتحدة في العاصمة فيينا لأن اللغة العربية واحدة من 6 لغات تعترف بها الأمم المتحدة.
تتحدث وزيرة الخارجية النمساوية فضلاً عن الألمانية -لغتها الأم- سبع لغات أخرى، هي: الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والإيطالية والعبرية والمجرية.
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