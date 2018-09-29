"على بوحجة التنحي حفاظا على كرامته وشرفه"

صرح جمال ولد عباس عقب إشرافه مساء اليوم على إحياء الذكرى الثالثة عشر للتصديق على ميثاق السلم والمصالحة التي جرت مراسيمها الأفلانية بقاعة دار الثقافة حسن الحسني بالمدية بأنه لا علاقة لقيادة الحزب بمسألة سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة.

وقال ولد عباس : " على بوحجة التحلي بالروح الرياضية، حفاظا على كرامته وشرفه ، وبأنه ليس بيد الحزب الذي ينتمي إليه كمناضل، شيئ في الأمر،بل المسألة لا تتعلق بنواب الأفالان من سحب الثقة وحدهم، بل تم في يوم واحد جمع أزيد من 320 توقيع لنواب من أحزاب الموالاة على غرار الأرندي الأمديا تاج والأحرار".

وشبه ولد عباس ما يقع لبوحجة بما وقع لكريم يونس سنة 2004 مضيفا: " نحن ليس لدينا تحكما في النواب،هم قدموا الأسباب التي أعلنوا عنها ،وعلى بوحجة تقديم الاستقالة استجابة للقانون وتحاشيا للانسداد الذي لا يخدم لا الحزب ولا الدولة ولو طلبنا للتشاور معه سنقول له إنسحب حفاظا على المؤسسة".

وجاء تصريح ولد عباس غقب خطاب عدد فيه كرونولوجية محطات المصالحة الوطنية وتدابير السلم الوطني، منذ مجيئ الرئيس بوتفليقة،وما تحقق خلالها من استعادة للحمة الاجتماعية وتجاوز للتشنجات الأمنية والسياسية،واستعادة الروح الدبلوماسية والإعتاق من التبعية للمديونية ووصولا إلى التكريم الذي حصل عليه الرئيس بوتفليقة على المستويين الإفريقي والدولي خلال الأيام القليلة الماضية بتتويجه الآعترافين له كشخصية مصالحة وسلام .

وقال ولد عباس مواصلا " الرئيس بوتفليقة خط أحمر ومن يريد المرور عليه لن يمر إلا فوق أجسادنا".