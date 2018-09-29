وزير إسرائيلي يكشف: نتنياهو التقى سرا بقادة عرب بنيويورك

كشف الكاتب الإسرائيلي في صحيفة معاريف العبرية يوسي ميلمان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى سرا عددا من قادة ومسؤولين عرب في نيويورك، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستند ميلمان إلى ما قال إنها زلة لسان صدرت عن وزير الاتصالات الإسرائيلي "الدرزي" أيوب قرا حين قال خلال حفل نظم الجمعة في نيويورك، إن نتنياهو التقى سراً مع قادة عرب (لم يسمهم) وقد أبدوا بدورهم إعجابهم وتقديرهم بنتنياهو.

وقال ميلمان إن اللقاءات مع القادة العرب لم تقتصر على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فقط، بل إن هناك قادة آخرين التقاهم نتيناهو وأشادوا بـ"قدراته القيادية".

وكان موقع إسرائيلي نقل عن رئيس مصر بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قوله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما قبل يومين في نيويورك إنه "يؤمن به ويعول عليه".

وذكر موقع "i24News" أن مصدرا في حاشية رئيس الوزراء الإسرائيلي المرافقة له في نيويورك، قال إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب لنتنياهو عن ثقته به وتعويله عليه".

وأضاف المصدر الإسرائيلي أن السيسي قال لنتنياهو أيضا إنه يعول على مساعيه، دون إيضاح ما هي تلك المساعي.

وتم اللقاء بين الطرفين بحسب الموقع الإسرائيلي، على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقا للموقع الإسرائيلي، فإن نتنياهو طلب من السيسي ممارسة الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ما يتعلق بقطاع غزة.

وأشار إلى أن "اللقاء بين نتنياهو والسيسي، تم في أجواء حميمية تبادل خلالها الرئيسان الآراء حول مواضيع ذات اهتمام مشترك".

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أن السيسي بحث مع نتنياهو سبل إحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل.

يذكر أنّ نتنياهو قال، في خطابه أمام الجمعية العامة الخمس، إنّ "صداقة حميمة لم أرها في حياتي تربط إسرائيل بالعديد من الدول العربية، وقد كان في الماضي من المستحيل تخيّل ذلك"

بيننا وبين العديد من الدول العربية صداقة وحميمية لم أرها في حياتي. قبل بضع سنوات كان من المستحيل تخيل ذلك