الكاف يصدر العقوبات ضد الأهلي المصري ومباراة الوفاق رسميا بحضور الجمهور

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، أن لجنة الانضباط أيدت معاقبة الأهلي، بعد أحداث مباراة حوريا الغيني في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام.

وكانت العقوبات شملت تغريم الأهلي مبلغ 20 ألف دولار، بجانب حرمان النادي من حضور جماهيره لمدة مباراتين قادمتين بالبطولات الإفريقية مع إيقاف التنفيذ، على أن يتم تفعيل الإيقاف حال تكرار الهتافات.

وألزم الكاف، النادي الأهلي ببدء حملة توعية جماهيرية في مباراة وفاق سطيف الجزائري، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أنه سيدرس عقوبات الاتحاد الإفريقي، من أجل تقديم التماس.