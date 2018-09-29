المغرب أو مصر قد ينظمان "كان 2019" خلفا للكاميرون

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وجود "تأخر كبير" على مستوى البنى التحتية، في استعدادات الكاميرون لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2019

وأشار الكاف، في بيان نشره موقعه الإلكتروني اليوم السبت، إلى أن القرار النهائي بشأن هذه الاستضافة سيصدر أواخر نوفمبر المقبل، فيما لمح رئيسه أحمد أحمد إلى أن البطولة قد تسند إلى المغرب أو جنوب أفريقيا أو مصر.

جاء الإعلان بعد اجتماع للجنة التنفيذية يومي الخميس والجمعة، يسبق اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية الذي يعقد الأحد في شرم الشيخ المصرية.

وأشارت اللجنة إلى أنها اطلعت على تقرير اللجنة المكلفة متابعة التحضيرات الكاميرونية، وأنه أظهر "تأخرا كبيرا في إنجاز البنى التحتية".

وأكد البيان أن "القرار النهائي سيصدر في نهاية نوفمبر" بعد زيارة "أخيرة" يقوم بها وفد من الاتحاد ومن شركة الاستشارات والتدقيق "رولاند بيرغر" (مقرها مدينة ميونيخ الألمانية)، موضحا أن لجنة مشتركة من الاتحادين القاري والدولي الفيفا و الكاف ستزور الكاميرون أيضا في أكتوبر "لدراسة المسائل الأمنية.

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون البطولة الصيف المقبل، إلا أن تصريحات العديد من مسؤولي الاتحاد القاري في الأشهر الماضية، لاسيما رئيسه أحمد أحمد، أتت متفاوتة بشأن جاهزية البلاد لا سيما على مستوى البنى التحتية، علما أن النسخة المقبلة ستشهد مشاركة 24 منتخبا لأول مرة بتاريخ البطولة، بدلا من 16 كما في نسخة 2017 في الغابون