«رفع التجميد عن تمويل مشاريع أونساج.. بشروط»

المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب سميرة جعيدر لـالنهار:للمسؤولين الولائيين السلطة التقديرية في تمويل المشاريع حسب الاحتياجات على المستوى المحليرخصت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» لمديرياتها الولائية، بالشروع في دراسة ملفات تمويل المشاريع المجمدة على مستواها، وذلك من أجل منح الدعم من جديد للراغبين في الاستثمار في تلك المشاريع وفقا لاحتياجات كل منطقة باستثناء تلك المجمد وطنيا.أوضحت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، سميرة جعيدر، في اتصال مع «النهار»، أن رفع التجميد عن تمويل بعض المشاريع التي تدعمها الوكالة يكون بعد دراسة لجنة على مستوى المديريات الولائية لاحتياجات كل منطقة وأخذ بعين الاعتبار الطلبات المقدمة حول مشروع.

وأضاف جعيدر أن هذا الإجراء جاء من أجل دعم الشباب للاستثمار وإنشاء مؤسسات مصغرة في أنشطة يكون عدد المستثمرين فيها قليلا مقارنة باحتياجات تلك المنطقة.

كما أكدت أنه يستثنى من هذا القرار المشاريع المجمدة وطنيا، على غرار نقل المسافرين، والتي لايزال قرار تجميدها ساري المفعول بقرار حكومي، كما ذكرت المديرية العامة للوكالة «أونساج»، أن المشاريع التي تمنحها الوكالة لاتزال سارية، خصوصا منها تلك المتعلقة بالمجال الفلاحي وإنشاء مؤسسات مصغرة في المجال الصناعي، من أجل تكوين مؤسسات تساهم في الإنتاج الوطني.

وكانت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج»، قد أعلنت عن تجميد تمويل حوالي 64 مشروعا بسبب سياسة التقشف، حيث وضعت قائمة من المشاريع الذين لن تمنح قروضا لإنجازهم.

وضمت القائمة غالبية النشاطات الأكثر طلبا من طرف الراغبين في الاستفادة من مشاريع الوكالة، خاصة المتعلقة بمشاريع النقل ومختلف الأشغال، ومن بين هذه النشاطات كل ما تعلق بالنقل، كمركبات السلع ونقل المسافرين والشاحنات بغرف التبريد ووكالات كراء السيارات وكالات كراء الجرافات والمواد المتعلقة بالأشغال العمومية وقاعة شاي ومقهى وباعة المثلجات وشركة سيارات الأجرة ورسكلة البلاستيك ومخبزة.

ومن بين النشاطات أيضا، بائع مرطبات ومحل غسل الملابس وصيدلية وجمع الألبان وصنع البسكويت وآلة خلط الإسمنت والمطاعم المتحركة والمطاعم ومحلات الإطعام السريع ومخبر الصور وآلات ومعدات الخياطة، بائع المجوهرات ووكالات الاتصال والإشهار.