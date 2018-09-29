أكثر من 380 قتيلا في زلزال هز إندونيسيا تبعها أمواج مد تسونامي العاتية

قالت السلطات الإندونيسية إن عدد قتلى زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) على جزيرة سولاويسي ارتفع اليوم السبت إلى 384 قتيلا إذ جرفت الأمواج الضخمة أعدادا كبيرة من الضحايا كانوا على الشاطئ.

واستمرت الهزات الارتدادية القوية صباح يوم السبت بعدما اجتاحت أمواج وصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار المدينة السياحية نتيجة الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث للصحفيين: "عثرنا على جثث كثيرة على طول الساحل بسبب أمواج المد لكن الأعداد لا تزال غير معروفة".

وأضاف أن ما لا يقل عن 48 شخصاً لاقوا حتفهم وأن التوقعات تشير إلى زيادة عدد القتلى.

وأوضحت لقطات مصورة عرضتها محطات تلفزيون محلية، المياه وهي تسحق المنازل بطول الشريط الساحلي لبالو وتبعثر حاويات الشحن وتغمر مسجدا في المدينة.

ووصف نوجروهو الدمار بأنه "شامل" بعد انهيار آلاف المنازل والمستشفيات والمراكز التجارية والفنادق.

وقال إن السلطات عثرت أيضاً على جثث وسط انقاض المباني المنهارة، مضيفا أن ما يربو على 350 شخصاً أصيبوا.

وأوضحت صور بثها التلفزيون عشرات الجرحى يتلقون العلاج في خيام طبية مؤقتة.