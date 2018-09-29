تراجع العجز التجاري بـ 75 بالمائة

بلغ العجز التجاري للجزائر 2.052 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2018 مقابل عجز قدره 8.190 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2017، ما يمثل انخفاضا بنسبة 74.94 بالمائة.

كشفت الجمارك الجزائرية اليوم السبت عن حصيلة التجارة الخارجية خلال الثمانية أشهر الأولى من 2018 حيث أشارت إلى ارتفاع الصادرات إلى 342. 28 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أوت الماضي مقابل 952. 22 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2017، بزيادة قدرها 39. 5 مليار، بنسبة (+48. 23%).

وأوضح المركز الوطني للإحصاء ونظام المعلومات التابع للجمارك أن الواردات انخفضت بشكل طفيف إلى 394. 30 مليار دولار مقابل 142. 31 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 748 مليون دولار (-40. 2 بالمئة ). وغطت الصادرات 93 بالمائة من الواردات خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2018، مقابل 74 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.