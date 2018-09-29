المعارضة كـ” الأطرش” في زوبعة البرلمان

يشهد المجلس الشعبي الوطني منذ يوم الجمعة حالة من الغليان والتوترات الداخلية على خلفية محاولة نواب الموالاة الإطاحة برئيسه السعيد بوحجة وسحب الثقة منه، مقابل غياب لصوت نواب المعارضة الذين ظهروا غير معنيين في القضية بحكم العدد من جهة، وإمتناع خصوم بوحجة التواصل معهم بخصوص القضية.

و قال النائب جمال بهلول عن جبهة القوى الاشتراكية في اتصال مع سبق برس “إن ما يحدث داخل المجلس الشعبي الوطني صراع داخل الأغلبية لا يعني الأفافاس”، معتبرا أن الوقائع الجديدة تثبت أن الجزائر ليست دولة مؤسسات دستورية من خلال خضوعها لهيمنة السلطة التنفيذية على حد وصفه.

وذهب النائب بعيدا بقوله إن هناك قوى غير دستورية تفرض موقفها على الطبقة السياسية وعلى عموم الشعب الجزائري.

وأكد بهلول أن نواب المعارضة مغيبين وغير معنيين بهذا الصراع بين رئيس المجلس والرئاسة، أو بين بوحجة والأمين العام الذي تمت إقالته.

وأوضح أن رئيس المجلس تم تنصيبه من طرف الموالاة على خلفية أغلبية عددية يمتلكونها وليس عن طريق التوافق الذي كان يجب أن يكون عليه الأمر، مما يجعل المعارضة بعيدة عن هذا الصراع.

وفي تعليقه على جمع التوقيعات من قبل النواب المولاة لمطالبة لسحب الثقة من الرئيس، قال النائب إن الرئيس منتخب لعهدة كاملة و لا يوجود في القانون سحب الثقة منه.

وطالب النائب النواب بالتحلي بالجرأة السياسية من أجل الوقوف في وجه كل التحركات التي ترهن مستقبل البلاد ومؤسساتها الدستورية.

ومن جهته قال رئيس المجموعة النيابية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء سليمان شنين أن التجربة تثبت مرة أخرى أن التعيين والاختيار بدل الانتخاب الحر والشفاف ممارسة خاطئة ترتهن المسؤول المعين لمن تسبب في تعينه وبالتالي يملك الحق في انهاء مهامه.

وأكد شنين أن الاتحاد ملتزم بأولوية الوطن وقضاياه الكبرى من خلال الدفاع والتكفل بانشغالات المواطن على القضايا الهيكلية أو الداخلية للبرلمان.

وطالب ذات المتحدث نواب الموالاة بتغليب المصلحة العامة والتحاور البناء بما يمكن ان يعيد للبرلمان هيبته ويسترجع كامل صلاحياته في الرقابة والتشريع بعيدا عن الديكتاتورية العددية.

وأوضح النائب أن الوضع الذي تمر بها البلاد لا يسمح تعطيل مؤسسات الدستورية حتى وان كانت بشرعية منقوصة حسب قوله.