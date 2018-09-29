ولد عباس يطلق آخر رصاصة على بوحجة: “إستقل وإلا” !

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، بشكل صريح رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، إلى تقديم إستقالته فورًا، حتى لا يكون سببًا في تجميد أعمال وسير أشغال البرلمان”.دخل حزب جبهة التحرير الوطني في صراع مباشر مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، ودعاه صراحة إلى حمل حقيبته ومغادرة مكتبه في الساعات القليلة القادمة، إستجابة لمطالب النواب الذين وقعوا على عريضة سحب الثقة من السعيد بوحجة، قدرها ولد عباس بـ (320 توقيعًا).

وأخذ تصريح الأمين العام للأفلان للصحافة اليوم السبت 29 سبتمبر على هامش لقاء جمعه بمناضلي ولاية المدية، صفة التهديد حيث قال”إذا لم يقدم بوحجة إستقالته، فإن أعمال وسير أشغال البرلمان ستُجمد”.

وأضاف ولد عباس، إن “الأفلان كحزب ليس له دخل في النشاط البرلماني ولا نستطيع التحكم في 320 نائب”، ويعني كلامه أن الحزب لن يكون مسؤولاً في حال وقوع “تمرد برلماني” داخل الغرفة السفلى للبرلمان.

وحاول TSA عربي التواصل مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، مع السعيد بوحجة، في ظل تضارب الأنباء عن تقديمه الإستقالة من عدمها لكنه إكتفى بالقول ” أنا بصحة جيدة ولا زلت في منصبي”.