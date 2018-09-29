وزير التعليم العالي يُقحم الجامعة في “صراع الرئاسيات” مجددًا

أقحم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، الجامعة الجزائرية مجددًا في “صراع الرئاسيات” المرتقبة عام 2019، بدعوته التنظيمات الطلابية إلى “تهيئة الظروف المواتية لتنظيم هذا الموعد في الهدوء وفي ظل روح المسؤولية”.

وقال الطاهر حجار في إجتماع مع ثمانية تنظيمات طلابية المعتمدة اليوم السبت 29 سبتمبر، إن “سنة 2019 ستكون خاصة بالنظر للاستحقاقات التي ستخوضها البلاد”، داعيًا إياها إلى “المزيد من اليقظة والتبصر في مجال تأطير الحياة الطلابية”.

وأضاف “الأمر سيتعلق باستحقاق هام، حيث ستقع على عاتقكم مسؤولية باعتباركم مواطنين ونخبة الوطن من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنظيم هذا الموعد في الهدوء وفي ظل روح المسؤولية”.

وتأتي تصريحات وزير التعليم العالي الطاهر حجار، لتعاكس فحوى رسالة الرئيس بوتفليقة التي وجهها للطلاب والأسرة الجامعية في ذكرى عيد الطالب المصادفة ليوم 19 ماي من كل سنة، وقرأها بالنيابة عنه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي.

وحذّر بوتفليقة في الرسالة الطبقة السياسية، من أنّ “المدرسة والجامعة” ليستا فضاء للصراعات أو المصالح أو الإيديولوجيات، ولا للمنافسة السياسية، وأنه ينبغي على الجميع أن “يحترم حرمة الجامعة، خاصة أنّ الأمر يتعلق بمستقبل أجيالنا الصاعدة”.

وجاءت رسالة الرئيس في أعقاب تأسيس حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان) بتاريخ 28 أفريل 2018 لتنظيم طلابي جديد، اسمه “جيل بوتفليقة” المتكون من 6 تنظيمات طلابية، لخص ولد عباس مهمته في” الردّ على أعداء البلاد، الحفاظ على أمن الجزائر واستقرارها، وتثمين حكمة بوتفليقة في قيادة الدولة وإدارة الشؤون العامة” وفق تعبيره.

وسارعت الحركة الشعبية الجزائرية التي يرأسها عمارة بن يونس، لشن هجوم كاسح على الأفلان واتهمته بـ”تحويل الجامعة الجزائرية إلى حلبة للصراع بين السياسيين، عن طريق بسط نفوذها لاستدراج الطلبة الجزائريين إلى التنظيمات الطلابية المنضوية تحت لوائها قبل رئاسيات 2019″.

وجاء الرد على لسان الأمين العام لحركة الطلبة الجزائريين، مسعود بن عقون، الذي انتقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، “لزجه بمنظمات طلابية في السياسة ومحاولة حشدها لصالح حزب جبهة التحرير الوطني”.

ومع إقتراب المواعيد الانتخابية، تشهد الجامعة الجزائرية تجاذبات وصراعات بين قادة الأحزاب المعارضة والموالية للسلطة، في خطوة لحشد الطلبة وتوجيهم لدعم مرشح معين أو تشكيلة سياسية في الإستحقاقات الإنتخابية.