أنشلوتي يؤكد تحسن حالة فوزي غلام

أكد المدرب الإيطالي لنادي نابولي كارلو أنشلوني مدى استعداد المدافع الجزائري فوزي غولام للعودة عن قريب إلى الميادين.

وقال أنشلوتي إن غلام يتماثل للشفاء وسيعود قريبا إلى الميادين: “فوزي ما زال يتعافى، هو يواصل التدرب على انفراد، لكنه بالفعل في الميدان، ويركز في هذه المرحلة على التحضير البدني وتقوية العضلات”.

يشار إلى أن الظهير الأيسر للخضر استهل التدريبات في بداية شهر سبتمبر الجاري، بعد أن أبعدته الإصابات عن الميادين منذ أكتوبر من العام الماضي، وأجرى عمليتين جراحيتين في نوفمبر وفيفري، وكانت عودته مبرمجة قبل انتهاء الموسم الماضي لكن لعنة الإصابة بقيت تطارده ومنعته من العودة في تلك الفترة، ويبقى محبو اللاعب الأسبق لنادي سانتيتيان الفرنسي يترقبون رؤيته وهو يداعب الكرة، وحسب محيط نادي نابولي لن تطول عودته إلى الملاعب وستكون في الجولات المقبلة من البطولة الإيطالية.