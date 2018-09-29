الجزائر ضمن 14 دولة عربية معرضة لوباء الكلب

أفاد تقرير صادر عن وزارة الصحة البريطانية أن 17 دولة عربية ما تزال تعاني من داء الكلب، وتوجد الجزائر من بين هذه الدول العربية.

وتضم القائمة إلى جانب الجزائر، 16 دولة عربية منها 14 دولة عالية المخاطر: هي علاوة على الجزائر، كل من مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، سلطنة عمان، فلسطين، السعودية، سورية، تونس، اليمن، أما الدول العربية الأقل مخاطر فهي كل من البحرين، الكويت، قطر.

ويعتبر داء الكلب من الأمراض التي عفا عنها الزمن، وتتصدر الهند الدول المتضررة منه، وهو متوطن في 150 دولة وإقليم حول العالم، ووفقاً لدراسة أجرتها منظمة متخصصة عام 2015، أوضحت فيها أن أغلبية إصابات داء الكلب تتركز في قارتي آسيا وافريقيا.

ولم يقدم التقرير أرقاما محددة بشأن ضحايا داء الكلب في الجزائر، وهو الخبر الذي يأتي بعد أن تفشى وباء الكوليرا الصائفة المنصرمة في عدد من ولايات البلاد، وتسبب في سقوط ضحايا.