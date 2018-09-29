علي فضيل: الشروق وقف لا يمكن بيعه

نفى المدير العام لمجمع الشروق، علي فضيل، نيته في بيع المؤسسة واصفا المعلومات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بـ” المعلومات الخاطئة والشائعات المغرضة التي استغلت من بعض الأطراف الإعلامية لتنفث سمومها وأحلامها الشاذة”.

وأكد بيان للشروق وقعه المدير العام علي فضيل، وتحوز سبق برس نسخة منه، أن الشروق بقنواتها وصحافتها ومواقعها وقف عام وملك لجميع مشاهديها وقرائها، لينفي أي نية أو إرادة في بيع مجمع الشروق لا من قريب ولا من بعيد.

وفي رد مباشر على الحديث الدائر عن أوضاع صعبة تمر بها الشروق، جاء في البيان أن لا يمكن بأي حال من الأحوال التصرف في هذه الثروة الفكرية والثقافية والإعلامية تحت تأثير أي ظرف أو وضع، ليضيف ” إن الشروق ماضية في اشراقتها وإشعاعاتها كقضاء الله وقدره لا تلوي على شيء.”

وطمئنت الشروق الجمهور بتأكيد عزم عمالها ومسؤوليها على تقديم الأفضل في الموسم الجديد من خلال الشبكة البرامجية الواعدة التي هي بصدد إعدادها.