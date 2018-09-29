تواتي يطالب بتمديد حكم الرئيس بوتفليقة حفاظا على المال العام

طالب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، بتأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد فترة ولاية الرئيس من خلال مرحلة انتقالية بحجة العزوف الانتخابي وعدم وجود أي مواطن يرغب فيها.

وقال تواتي اليوم السبت في اتصال مع سبق برس إن إجراء الانتخابات الرئيسة في هذه الفترة ليس لها أي معنى سوى إهدار المال العام، وتفويت الفرصة على الشعب في استغلال هذا المال في إنجاز ما ينفعه.

وأكد رئيس الافانا أنه لن ينضم لجبهة التحرير الوطني في دعم العهدة الخامسة، لأنها أحد أسباب الأزمة التي تمر بها البلاد رفقة حزب التجمع الوطني الديمقراطي المستفيدان من لاريع على حد قوله.

في ذات الصدد، يرى تواتي أن الأفلان والارندي لا يملكان أي امتداد شعبي ويستفيدان كل مرة من التزوير الإنتخابي.

وأوضح ذات المتحدث أن الرئيس يجب عليه أن يفي بوعده الذي قطعه للشعب في 1999 خلال انتخابه لأول مرة بإعادة كرامته المهدورة، من خلال ضمان سيادته على ممتلكاته.

كما شدد تواتي على ضرورة تعديل الدستور م عبر حوار شامل يشارك في صياغته كل طوائف المجتمع الجزائري ليساهم في إخراج البلاد من الأزمات المتعددة التي تتخبط فيها اليوم.

وكشف محدثنا أن أهم أزمة تعاني منها البلاد هي أزمة السيادة، قائلا : “إن الشعب فاقد لسيادته على وطنيه”.

أما الضغوطات الخارجية التي تمر بها الجزائر فأوضح تواتي الذي نضم تجمعا في عين تيوشنت أن هناك الكثير من الدول التي تسعى للسيطرة على الجزائر في مقدمتها فرنسا وهذا من خلال سيطرتهم على الاقتصاد الوطني غير المنتج.